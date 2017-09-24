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Порошенко планирует санкции против РФ
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил ужесточение антироссийских санкций во время встречи с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«С членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским обсудили усиление санкций против России», — написал он.
Накануне Порошенко сообщил, что стороны работают над безвизовым режимом с Канадой. На встрече с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо была достигнута договоренность о том, что в Эдмонтоне (центр канадской провинции Альберта — прим. Рамблер) будет открыто украинское генконсульство. Украина предоставила безвизовый режим Канаде ещё в 2005 году.
Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций не имеет смысла.
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