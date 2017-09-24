Порошенко планирует санкции против РФ

Президент Украины Пётр Порошенко обсудил ужесточение антироссийских санкций во время встречи с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной. Об этом он сообщил в своем Twitter

«С членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским обсудили усиление санкций против России», — написал он.

Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций не имеет смысла.