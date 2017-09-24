Трамп: КНДР «не протянет долго»

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U. N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

Накануне глава МИД КНДР Ли Ен Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять «ядерную кнопку». Глава северокорейского МИД также заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за усиления санкций.