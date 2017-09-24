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Деловая газета «Взгляд»

Трамп: КНДР «не протянет долго»

Трамп о КНДР: «Долго не протянут»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не сможет долго просуществовать, если глава северокорейского МИД Ли Ен Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства Северной Кореи. «Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына), то слишком долго они не протянут», — написал Трамп в своем Twitter.
Накануне глава МИД КНДР Ли Ен Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять «ядерную кнопку». Глава северокорейского МИД также заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за усиления санкций.
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