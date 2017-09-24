Главные события у вас в почте
Трамп: КНДР «не протянет долго»
Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не сможет долго просуществовать, если глава северокорейского МИД Ли Ен Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства Северной Кореи. «Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына), то слишком долго они не протянут», — написал Трамп в своем Twitter.
Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U. N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.
Накануне глава МИД КНДР Ли Ен Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять «ядерную кнопку». Глава северокорейского МИД также заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за усиления санкций.
Оставить комментарий