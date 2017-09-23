«Рэп от Саакашвили» о барыгах набирает популярность в Сети

В социальных сетях набирает популярность музыкальный клип с цитатами экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили . В Сети стало популярно смонтированное видео с самой популярной фразой экс-президента Грузии и попавшего в опалу в Украине политика Михаила Саакашвили.

По всей видимости, автором ролика выступил украинский телеканал ТСН. Клип называется Барыги, так как бывший Одесский губернатор произносит его большое количество раз со свойственной ему интонацией.

Сам Саакашвили прокомментировал видео, отмечает Комментарии.ua. Мне не нравится слово барыга, надеюсь, когда изменим Украину я выброшу его из моего словаря. Ну а пока, какая власть, такая и песня — написал Саакашвили.