Елисейский дворец сообщил о гибели французского солдата на Ближнем Востоке

Власти Франции сообщили о гибели французского солдата в субботу утром в регионе Сирии и Ирака.





"Президент республики ( Эммануэль Макрон ) с глубокой грустью узнал о гибели в Леванте этим утром солдата 13-го парашютно-десантного мотопехотного полка", — говорится в коммюнике Елисейского дворца. Отмечается, что солдат погиб в ходе сражений.

Президент отметил, что военный отдал жизнь ради "защиты страны, граждан и борьбы против жестокости". Макрон выразил соболезнования семье, друзьям и "братьям солдата по оружию", отмечается в коммюнике.



Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

