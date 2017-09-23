Пранкер Лексус раскрыл подробности розыгрыша спецпредставителя США Волкера

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал сообщение пресс-службы СНБО о том, что российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачён. «Я вчера час общался с Волкером. Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил. Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется», — передает RT слова пранкера.



Столяров рассказал, что разговор с Волкером будет опубликован в ближайшее время.



«Сейчас мы подготовим материал, раз уж они решили сыграть на опережение. Но заявление о том, что не получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами», — рассказал Столяров.



Напомним, ранее пресс-служба СНБО заявила, что Украина раскрыла попытку пранкера связаться с Волкером от имени Турчинова.