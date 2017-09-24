Трамп запретил спортсменам вставать на колени во время звучания гимна

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что стояние на коленях во время прослушивания гимна страны неприемлемо, об этом глава страны написал в личном Twitter.

По словам Трампа, слушать гимн, сцепившись руками — «отличное проявление солидарности», а вот коленопреклонение и бойкот национального гимна президент строго осудил

«Отличное проявление солидарности с нашим национальным гимном и нашей страной. Стоять, сцепившись руками — прекрасно, стоять на коленях — неприемлемо», — написал Трамп.

Комментарий Трампа был обращен к игрокам в американский футбол, который является самым популярным видом спорта в стране. До этого стало известно, что многие игроки Национальной футбольной лиги встают на одно колено во время звучания гимна на спортивных мероприятиях.