Новое испытание? В КНДР произошло землетрясение

В провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4. О данной сейсмической активности сообщил Китайский сейсмологический центр, передает ТАСС. В сообщении уточняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине «0 метров».

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. Оно вызвало мощное землетрясение магнитудой 6. Действия Пхеньяна осудили многие страны. Совбез ООН провел экстренное заседание.