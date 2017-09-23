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Китай с 1 октября ограничит поставки нефти в Северную Корею
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства коммерции КНР.
Согласно сообщению, Китай ввёл запрет на импорт текстиля из КНДР, а также экспорт конденсантной нефти.
Кроме того, с 1 октября 2017 года вводятся ограничения на экспорт нефтепродуктов в Северную Корею.
Накануне официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что Пекин выступает против санкций США в отношении КНДР, вводимых без одобрения СБ ООН.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай принять новые меры в отношении Северной Кореи.
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