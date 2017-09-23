Китай с 1 октября ограничит поставки нефти в Северную Корею

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства коммерции КНР.

Согласно сообщению, Китай ввёл запрет на импорт текстиля из КНДР, а также экспорт конденсантной нефти.

Кроме того, с 1 октября 2017 года вводятся ограничения на экспорт нефтепродуктов в Северную Корею.

Накануне официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что Пекин выступает против санкций США в отношении КНДР, вводимых без одобрения СБ ООН