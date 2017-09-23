"Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду", — сказал президент США на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в Сенат.



"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама Это должно было быть решено и 8 и 4 и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — сказал Трамп.



Он заявил, что "лучший путь к большему миру на планете возможен во взаимодействии суверенных и имеющих достоинство стран, которые уважают свои народы".

