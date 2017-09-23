История с розыгрышем украинских судей пранкерами получила продолжение

Жертвой телефонного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) стала еще одна украинская судья — председатель Галицкого районного суда во Львове Ирина Волоско. Аудиозапись размещена на сайте ежедневной программы новостей ТСН, выходящей на украинском телеканале «1+1».

Во время разговора пранкеры представлялись народным депутатом Украины от фракции «Блока Петра Порошенко» Александром Грановским — политиком, который, по данным СМИ, имеет влияние на судебную ветвь власти на Украине. Ссылаясь на, якобы, имевший место разговор с президентом Украины Петром Порошенко , они фактически рекомендовали председателю суда принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили , чтобы впоследствии была запущена процедура его депортации. Ирина Волоско в ходе разговора сообщила, что сделает все возможное, хотя ей это трудно делать, учитывая то, что находится в отпуске за границей.

Ранее пранкеры Вован и Лексус дозвонились до судьи Мостиского районного суда Львовской области Юрия Билоуса и обсудили с ним дело бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, передав личные просьбы президента Петра Порошенко. С Билоусом они общались также от имени депутата Верховной рады Украины Александра Грановского.

Поинтересовавшись, какие действия планируется предпринимать в отношении дела Саакашвили с учетом того, что протокол по этому делу был оформлен без свидетелей, они рассказали судье о том, что, по мнению президента, «этот гастролер здесь не нужен», и попросили его войти в положение и рассмотреть вопрос депортации экс-губернатора Одесской области.