Главные события пятницы

Трамп "разбил в пух и прах" мечты Порошенко

В Вашингтоне опровергли недавние хвастливые утверждения президента Украины Петра Порошенко, который заявлял, что США готовы поставить Незалежной летальное оружие. Об этом сказал сам украинский лидер, комментируя состоявшуюся накануне встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В Крыму готовится новая реформа

Как выяснил «Ъ» , в Крыму готовится новая реформа энергетики: в ближайшее время все электросети полуострова могут перейти под контроль федеральных «Россетей» . Они станут ключевым акционером нового АО «Крымэнерго», получив из бюджета на развитие актива до 9 млрд руб. в 2018–2020 годах.

Капитан ГРУ погиб в Сирии



В Сирии погиб капитан Главного разведывательного управления (ГРУ) России Курбан Касумов. Об этом сообщается в группе «Герои России» в соцсети «ВКонтакте».

Сбербанк уйдет из ряда европейских стран

Сбербанк намерен уйти с рынка ряда стран Европы из-за введенных против него санкций. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава банка Герман Греф

Россия ударила "Калибрами" по базам террористов в Сирии



Подводная лодка ВМФ России нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по базам террористов в Сирии. Об этом сообщает портал Life.

Появились версии ЧП с едва не разбившимся под Москвой A380



К инциденту с крупнейшим в мире пассажирским лайнером А380, который едва не разбился под Москвой, могли привести действия пилотов или техническая неисправность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Эксперты оправдали скандальную ошибку на памятнике Калашникову



Представители Российского Военно-Исторического общества объяснили, почему на памятнике советскому оружейнику изображен автомат, с которым фашисты обороняли Берлин. Они утверждают, что это просто ошибка скульптора, который не разбирается в оружии.

В США объявили о конце света



Телезрителей округа Ориндж в американском штате Калифорния предупредили о конце света. Об этом пишет местный новостной сайт Orange County Register.