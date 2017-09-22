Киев выразил протест телекомпании Италии за показ программы с Крымом в составе России

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) выразил официальный протест итальянской телекомпании в связи с тем, что в одной из её программ Крым был представлен в качестве российской территории.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Регуляторный орган обратился с письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S. R. L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, проинформировав о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины, » — указывается в сообщении.

По данным Нацсовета, демонстрация телекомпанией карты России с Крымом в её составе противоречит украинским и европейским законам.

Отмечается, что если требования украинской стороны будут проигнорированы, то «Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины».

Ранее на Украине завели уголовное дело в связи с размещением на сцене в городе Бровары карты, на которой страна изображена без Крыма.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.