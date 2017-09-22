Битва за Дейр-эз-Зор: кому достанется главный нефтеносный регион Сирии?

Войска Асада при содействии российской армии и поддерживаемые американцами оппозиционные силы продолжают наступление на террористов запрещенной группировки ИГИЛ на востоке Сирии.



Провинция Дейр-эз-Зор находилась под контролем террористов более пяти лет — теперь же шанс занять крупнейшие нефтяные поля Сирии есть у каждой из противоборствующих сторон.



Сергей Серегичев:

Можно ли говорить, что битва за Сирию, по своей сути, завершена? Алеппо взят, Ракка почти взята. Город Дейр-эз-зор достается Асаду, а промышленный и транспортный узел через реку от города — курдам. С другой стороны основные территории провинции Дейр-эз-зор до сих пор остаются под контролем террористов, а именно там находится и главное сокровище Сирии — нефтяные поля, а значит, предстоит дележка добычи. Продолжает доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, эксперт Института Ближнего Востока

Сергей Серегичев, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ:

«Сделали самую легкую часть: разгромили ИГИЛ. Легкую, потому что весь мир был един во мнении о том, что нужно уничтожить ИГИЛ. Ну а теперь, собственно, начнется вторая фаза — в общем-то, „Гражданская война, часть 2“. Понятно, что по логике вещей Дамаск должен восстановить свой суверенитет на всей территории и либо разоружить вооруженные формирования параллельные его силовым структурам, либо интегрировать их в свои силовые структуры. Что касается нефтяных полей в Дейр-эз-Зоре, ИГИЛ их не удержит — это 100%. Вопрос только лишь в том, не схлестнутся ли после этого американцы и курды с одной стороны и, соответственно, мы и сирийцы — с другой. Плюс еще и есть там иранцы, которые тоже не хотят терять Сирию, в которую столько денег вложили с 2011 года. Как говорят все наши эксперты, и я, в принципе, с ними согласен, первая война была с ИГИЛ, вторая война будет с курдами».





Война вблизи линии соприкосновения правительственных и проамериканских сил ведется как бы наперегонки. Выбивать ИГИЛ можно без ограничений, но если другая сторона заняла позицию первой, то все — «занято». Любое случайное попадание по сопернику создает риски потерь среди российских военных советников или американских спецназовцев и попадает на передовицы мировых СМИ, что делает наступление невозможным.



При этом ставки высоки, ведь каждый квадратный километр Дейр-эз-зора — это миллионы долларов нефтяных месторождений, которые достанутся либо союзнику Москвы Асаду, либо проамериканским силам. Как говорится, «мы делили Дейр-эз-Зор, много нас, а он один». Что будет, когда территорий ИГИЛ не останется вовсе? Остаются ли шансы сохранить территориальную целостность страны или вероятен вариант разделения Сирии по югославскому сценарию? Рассуждает кандидат политических наук генерал-майор запаса Сергей Канчуков:



Сергей Канчуков, кандидат политических наук, генерал-майор запаса:

«Сложно сказать сейчас, насколько он вероятен. Я думаю, что мы не должны поддерживать именно такую позицию. Потому что следующее пойдет, другие государства разделятся. Поэтому, я думаю, что здесь нужно четко стоять: есть государство — оно должно быть цельное, и находить компромиссы, находить решение политическое, экономическое для того, чтобы отстоять единую Сирию. Развитие этой ситуации может пойти в худшую сторону. Начнет делиться Турция, начнет делиться Иран, та же самая Саудовская Аравия и все остальные страны Ближнего Востока».



Пока повстанцы, американские инструкторы, войска Асада и российские спецподразделения делят в Дейр-эз-Зоре шкуру недобитого ИГИЛ, в курдских регионах на севере Сирии проходят независимые выборы. В эту пятницу курды выбрали глав почти четырех тысяч поселений или муниципальных единиц. На ноябрь запланированы выборы советов региональных депутатов. А в январе должны пройти выборы в новый парламент так называемой Федерации северной Сирии. Курдские лидеры настаивают, что не стремятся к отделению от страны. Однако появление новоизбранных органов власти, без сомнения, усложнит процесс воссоединения Сирии.