Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко

Украина не получает летальное оружие ни от кого в мире, заявил Порошенко в интервью телеканалу Fox Business. "Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США. Мы не говорим о комплексах Javelin (американские ракетные противотанковые комплексы. — Прим. ред.), мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил", — прокомментировал Порошенко встречу с главой Белого дома.

В целом, заявил президент Украины, встреча с американским лидером была "очень продуктивной". Кроме того, добавил он, Незалежная сама может производить "эффективные противотанковые ракеты". Впрочем, украинский лидер явно лукавит, поскольку тотальная деиндустриализация страны и деградация ее военно-промышленного комплекса вряд являются подспорьем для производства сложных вооружений, в том числе ракетной техники.

Сам же Порошенко несколькими днями ранее хвастался на своей странице в Facebook о том, что Соединенные Штаты выделят Украине 500 миллионов долларов в рамках военной помощи. Он прямо заявил, что оружие, которое будет поставлено стране, является летальным. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, кораблях прибрежного действия и других вооружений. Впрочем, в Вашингтоне тогда эту информацию не подтвердили. Теперь ясно почему: украинский лидер в очередной раз решил выдать желаемое за действительное.

Однако одержимость Порошенко получением летального оружия говорит о том, что президент Украины настроен на военную эскалацию ситуации в Донбассе, а не на мирное разрешение конфликта. "Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", — сказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров . По его мнению, выделение Незалежной сотен миллионов долларов — это очень опасное решение, которое может превратить Европу в театр боевых действий.



