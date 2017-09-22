Вечерний телеэфир прервало экстренное объявление о конце света

Жители округа Ориндж (штат Калифорния, США) стали свидетелями экстренного объявления о конце света по телевидению. Об этом сообщает местный портал The Orange Country Register.

Инцидент произошел в четверг, 21 сентября.

Стейси Лафламм (Stacy Laflamme), ставшая очевидцем, рассказала, что вечером внезапно на экране появилась надпись «Экстренное предупреждение», а затем начал говорить мужской голос.

«Поймите, настанут очень жестокие времена», — говорил голос с экрана.

По признанию Лафламм, трансляция напоминала радиопередачу и звучала «почти как Гитлер».

Сообщение прорвалось в эфир сразу нескольких кабельных операторов. Представители объяснили, что, вероятно, звук действительно был предназначен для какой-то передачи на радио, но из-за неполадок он попал на ТВ со стандартной заглушкой на случай экстренных сообщений.

На данный момент операторы расследуют инцидент.