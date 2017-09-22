Обзор зарубежных СМИ: Зачем украинцы едут к волхвам

Зачем украинцы едут к волхвам



Украинцы все чаще обращаются в турфирмы за поездками к целителям и различным местам силы. Частые гиды также предлагают походить по углям или совершить паломничество к волхвам, пишут «Вести-Украина».



Простые граждане надеются, что такие поездки избавят их от финансовых проблем, вредных привычек, болезней, в том числе сахарного диабета, а также бесплодия. Люди остаются от таких «экскурсий» в восторге, говорится в статье. При этом стоимость однодневного тура может доходить до 500 гривен.



Нового советника Терезы Мэй уличили в любви к СССР





На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила нового советника по делам ЕС Оливера Роббинса. Между тем издание The Daily Telegraph выяснило, что будучи студентом он был ярым поклонником Советского Союза и сокрушался из-за распада державы.

В своих статьях времен начала 90-х он отмечал, что советские лидеры превратили Россию из «отсталого крестьянского самодержавия», униженного Западом, в технологического гиганта, державшего мир в страхе полвека. Также Роббинс писал, что смерть СССР имеет огромное значение для мира, особенно для жителей Запада, поскольку не стало альтернативы «безумным излишествам современного капитализма».



Польша останется без американской артиллерии





Сухопутные войска США планируют разместить в Европе сформированную бригаду ракетной артиллерии с зенитными установками M270 MLRS. Как сообщает Defence24.pl, новая база вряд ли появится в Польше, так как расположение постоянных единиц вооружения здесь является нарушением Основополагающего Акта Россия — НАТО

В настоящее время многие государства, в том числе Германия, настаивают на том, чтобы придерживаться положений Акта — во избежание нарастания напряженности в Европе. Тем не менее в НАТО заинтересованы в усилении восточноевропейского фланга, о чем говорит присутствие немецких военных в Прибалтике. В Польше же, согласно Акту Россия — НАТО, военная техника может базироваться только на временной основе.



Германия на пороге расовой войны



Из-за сексуальных преступлений мигрантов в Европе может начаться расовая война, пишет Reflex. По мнению автора статьи, ненависть на почве сексуальных преступлений гораздо сильнее, чем от убийств или террористических актов. К несчастью, в Германии произошло очередное изнасилование мигрантами.



Так, в пригороде Мюнхена трое мужчин напали и изнасиловали 16-летнюю девушку. Подобных трагедий за последние годы становится все больше. Теперь Европе грозит белый экстремизм: коренные жители могут начать группироваться и мстить мигрантам за европейских женщин. Такой сценарий произойдет, если правительства европейских стран не примут крайне жесткие санкции за сексуальные преступления.



Умерла самая богатая женщина в мире



Французская бизнесвумен и миллиардер Лилиан Беттенкур, семья которой основала L'Oreal и до сих пор владеет крупнейшим пакетом акций косметического гиганта, скончалась в возрасте 94 лет Об этом сообщает Reuters.



Беттанкур входила в двадцатку богатейших людей планеты с состоянием свыше 44 млрд долларов и являлась самой богатой женщиной в мировой истории.