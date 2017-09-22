Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны

«Поскольку Трамп жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры. Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!», — отмечается в русской версии заявления (стилистика соблюдена — прим. «Ленты.Ру» ).

21 сентября министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, назвал выступление американского президента Дональда Трампа «собачьим лаем».