Украина использует в Донбассе миротворческий опыт Канады

Порошенко заявил, что миротворческая миссия станет «реальным прорывом» в урегулировании конфликта



Киев собирается использовать в Донбассе миротворческий опыт Канады. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо

Он подчеркнул, что «российского сценария» не будет. При этом миротворцев планируется разместить по всей территории Донбасса, передает Liga.net.



Порошенко заявил, что миротворческая миссия является «самым коротким путем для установления мира на Украине». По его словам, она станет «реальным прорывом» в урегулировании конфликта.