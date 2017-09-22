Немецкие политики накануне выборов получили конверты с белым порошком

Несколько немецких политических деятелей получили по почте конверты с неизвестным белым порошком. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает телеканал n-tv.

Как отмечается, среди них оказались премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер , лидер парламентской фракции «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт, депутат бундестага от этой же партии Ханс-Кристиан Штребеле и некоторые другие политики. Помимо этого, аналогичное письмо также получил муж канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр.

После проведенной проверки полиция заявила, что порошок не представляет опасности. Однако на фото, опубликованном Хансом-Кристианом Штребеле в Twitter видно, что к нему прилагаются письмо на арабском языке и лезвие. Надпись на листке бумаги переводится как «смертельно опасно, не трогать, Сибирская язва и Бог велик». Впрочем, эксперты полагают, что арабский язык для автора этой надписи не является родным.

Один из получателей послания Грегор Гизи заявил, что его больше интересует, откуда у отправителей посылок появились личные данные политиков.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.