Российские военные рассказали, как выбрались из «котла» боевиков



Старший лейтенант военной полиции Александр Самойлов дал интервью Первому каналу, в котором рассказал подробности боя военных с боевикам в Сирии.

Во вторник, 19 сентября, 30 сотрудников российской военной полиции попали в окружение боевиков в сирийском Идлибе.





По словам старшего лейтенанта, атака боевиков началась с артиллерийской подготовки: террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) примерно 1,5 часа пристреливались к зданию, в котором расположились россияне, а затем бомбили прямой наводкой.

«Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать минометные снаряды прямой наводкой по зданию», — рассказала Самойлов.



Далее пехота из примерно 100 экстремистов при поддержке порядка 4-5 БМП и стольких же танков перешла в атаку.



На помощь заблокированным в здании военным пришел специально сформированный отряд. При поддержке Су-25 атака была отбита, а боевики отброшены назад, что позволило прорвать блокаду.



Подчиненный лейтенанта Самойлова ефрейтор Андрей Владыкин сообщил, что помогло бойцам спастись. По его словам, это «чудо плюс наш командир».

Сам Самойлов не считает спасение удачей.



«Это слаженные действия личного состава, который уже бывал в таких ситуациях», — заявил он.





В ходе прорыва «котла» трое российских военных получили ранения

Как ранее сообщали СМИ, информацию о положении российских военных террористам могли передать США. По данным журналистов, американца передали данные умеренной оппозиции, а те — радикальным исламистам.