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Пентагон назвал условия ухода из Сирии
Подразделения возглавляемой США коалиции не покинут Сирию до тех пор, пока руководство арабской республики не избавится от ИГ и не предотвратит новое возникновение террористов, заявил представитель американского министерства обороны Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй. «Силы коалиции останутся в Сирии, пока сирийский режим не сможет уничтожить очаги ИГ и предотвратить новое появление террористов (в стране)», — приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США говорят о принципиальной готовности покинуть базу в сирийском Ат-Танфе, однако не обозначают конкретных сроков.
Дамаск считает присутствие США в Сирии вторжением и требует вывода сил из страны. Об этом недавно глава МИД России Сергей Лавров напоминал своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону.
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