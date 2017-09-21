Пентагон назвал условия ухода из Сирии

РИА «Новости». Подразделения возглавляемой США коалиции не покинут Сирию до тех пор, пока руководство арабской республики не избавится от ИГ и не предотвратит новое возникновение террористов, заявил представитель американского министерства обороны Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй. «Силы коалиции останутся в Сирии, пока сирийский режим не сможет уничтожить очаги ИГ и предотвратить новое появление террористов (в стране)», — приводит слова представителя Пентагона

Ранее стало известно, что США говорят о принципиальной готовности покинуть базу в сирийском Ат-Танфе, однако не обозначают конкретных сроков.