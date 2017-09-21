Главные события четверга

Украина начала платить по российским счетам

Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге в $3 млрд Киев перечислил Москве $1,57 млн в счет судебных издержек

Синоптики дали прогноз на зиму

Гидрометцентр считает, что в ближайшие шесть холодных месяцев года на большей части территории России температура воздуха будет держаться около средних многолетних значений или чуть выше них.

Минобороны жестко предупредило командование войск США

Любые попытки обстрелов из тех районов Сирии, где находятся боевики оппозиции будут подавляться всеми средствами поражения.

Появилось видео с места беспорядков в Люблино

В сети появилось видео беспорядков у ТЦ «Москва» на юго-востоке российской столицы. В конфликте приняли участие более 150 мигрантов.

Российскую авиакомпанию оштрафовали за полеты над Крымом

Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом.

Сын назвал неожиданную причину реанимации Караченцова

Сын актера Николая Караченцова Андрей заявил, что его отца перевели в палату реанимации в рамках «планового обследования».

В центре Ростова-на-Дону загорелся огромный отель

В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание отеля, сообщили порталу 161.ru в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РИА Новости



Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Арсенал" , говорится в сообщении регулятора.

Ксения Cобчак надумала баллотироваться в президенты

РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак задумалась о своем участие в президентских выборах после того, как ранее в Кремле намекнули, что рассматривают женщину-политика в качестве основного соперника главного кандидата.

Тому Крузу грозит пожизненный срок

Том Круз может на всю оставшуюся жизнь отправиться за решетку. Голливудского актера обвинили ни много ни мало в соучастии в двойном убийстве.