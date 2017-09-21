Трамп заявил Порошенко о трудной жизни на Украине



Украинским властям удалось добиться значительного прогресса в решении социальных и экономических проблем страны. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко . Об этом сообщает ТАСС.

«С тех пор, как мы встретились с вами в Белом доме, вы на самом деле добились значительного прогресса… нельзя сказать, что жизнь на Украине легче всего, но ситуация там становится все лучше и лучше с каждым днем. […] Компании приходят на Украину, они видят там огромный потенциал», — заявил Трамп.

