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Трамп заявил Порошенко о трудной жизни на Украине

Трамп заявил Порошенко о трудной жизни на Украине
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Украинским властям удалось добиться значительного прогресса в решении социальных и экономических проблем страны. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
«С тех пор, как мы встретились с вами в Белом доме, вы на самом деле добились значительного прогресса… нельзя сказать, что жизнь на Украине легче всего, но ситуация там становится все лучше и лучше с каждым днем. […] Компании приходят на Украину, они видят там огромный потенциал», — заявил Трамп.
Порошенко поблагодарил американского президента за «слова о прогрессе». Встреча между Трампом и Порошенко проходит в Нью-Йорке. Обе стороны обратили внимание на укрепление сотрудничества между странами в области экономики и безопасности. Как сообщалось ранее, главы двух стран затронут темы вооружённого конфликта в Донбасс и помощь Вашингтона Киеву в вопросах реформ. Прошлая встреча между двумя лидерами прошла в июне 2017 года в Вашингтоне.
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