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Трамп намерен сделать «важное заявление» по КНДР
Американский лидер Дональд Трамп сделает «важное заявление» по ситуации с Северной Кореей. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Как передаёт CNBC, Трамп намерен объявить о новых санкциях в отношении КНДР.
«Президент сделает важное заявление о продолжении наших усилий по решению проблемы с КНДР», — отметил Макмастер.
Ранее на 72-й сессии Генассамблеи ООН Трамп заявил, что США будут готовы полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников.
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что подобная риторика в адрес страны напоминает «лай собаки».
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал высказывание главы МИД КНДР.
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