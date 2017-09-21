Трамп намерен сделать «важное заявление» по КНДР

Американский лидер Дональд Трамп сделает «важное заявление» по ситуации с Северной Кореей. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Как передаёт CNBC, Трамп намерен объявить о новых санкциях в отношении КНДР.

«Президент сделает важное заявление о продолжении наших усилий по решению проблемы с КНДР», — отметил Макмастер.

Ранее на 72-й сессии Генассамблеи ООН Трамп заявил, что США будут готовы полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что подобная риторика в адрес страны напоминает «лай собаки».