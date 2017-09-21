Вассерман рассказал, как Киев может уничтожить всю экосистему Азовского моря

Строительство Крымского канала может привести к разрушительным последствиям.

«При должной затрате сил и времени можно осуществить практически любую глупость. Крымский канал — не исключение. Потому что гидрология Азовского моря и особенно залива Сиваш, известного также как Гнилое море, крайне неустойчива. И если туда начнет свободно попадать черноморская вода, последствия будут, скорее всего, крайне разрушительными для всей этой хрупкой химической системы и для не менее хрупкой биологической системы, сформировавшейся в столь специфических условиях», — пояснил эксперт.

Недавно Украина заявила о планах прокопать канал вокруг Крыма через залив Сиваш и таким образом отделить полуостров от своей территории некоей водной преградой. Тогда же на сайте Министерства инфраструктуры Украины появилась информация о том, что Киев намерен провести срочные дноуглубительные работы в акватории Азовского моря.

Эксперты сразу же раскритиковали данную инициативу. По мнению многих, углубление Азовского моря может нанести непоправимый вред природе.

Желание Киева оградить Крым от материка, скорее всего, связано с ударными темпами строительства Россией Крымского моста. На Украине до последнего не верили в то, что этот проект может осуществиться. Так, журналист Александр Зубченко опубликовал развернутый материал о том, что Крымский мост — это лишь павильонные съемки в киностудии «Мосфильм».

«Солнце нежно освещает акваторию, кораблики плывут, гудят. Голограмма, однозначно», — утверждал он.

Эта теория рассмешила пользователей Сети, которые предложили Зубченко лично посетить косу Тузла и своими глазами увидеть стройку Крымского моста. Прислушался ли журналист к этому совету, неизвестно.

Мост через Керченский пролив возводится в рамках целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» за счет средств целевого бюджета. Протяженность строения составит 19 км.