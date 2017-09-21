Европа собралась запретить полеты над Харьковом, Днепром и Запорожьем

Государственная авиационная служба Украины получила от Европейского агентства авиационной безопасности проект бюллетеня, которым запрещаются полеты в Днепропетровском районе полетной информации в связи с опасностью; запрет может коснуться аэропортов Харькова, Днепра и Запорожья. В связи с этим депутаты Харьковского городского совета попросили премьер-министра Владимира Гройсмана не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом, сообщает NewsOne.ua.

Госавиаслужба Украины подтвердила получение проекта бюллетеня, проводятся консультации с органами власти, чтобы сформировать официальную позицию на этот счет. Подробности документа не разглашаются.

Отметим, что в марте 2016 года международная ассоциация воздушного транспорта IATA призвала выработать план открытия полетов над Крымом — сейчас полуостров облетают все, кроме России, в связи со спорным международным статусом полуострова.