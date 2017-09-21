Обзор зарубежных СМИ: Российские самолеты оказались в распоряжении Пентагона

Россиян позвали за американскими визами в Киев

Посольство США в Киеве выступило с предложением к россиянам — обращаться при возможности за американской визой на Украину. Заявление опубликовало само американское посольство, передает 112.ua

В заявлении сказано, что услуга будет интересна гражданам, которые обычно проживают в России, но по определенным причинам не имеют возможности подать документы на визу в США. Теперь их приглашают прийти с заявлением в Киеве. Для этого не требуется быть гражданином Украины, но нужно находиться на территории Незалежной во время подачи документов и при получении визы. Выдача паспорта с готовой визой осуществляется исключительно на Украине.

Клинтон — о своей любви к водке

В Вашингтоне состоялась презентация книги Хилари Клинтон «Что произошло». Блиц-опрос, который ведущий вечера устроил экс-кандидату в президенты США, натолкнул газету The Washington Times на мысль, что Клинтон не прочь «пропустить бокальчик».

Так, ведущий задавал вопросы из серии «чай или кофе», «горы или пляж» и т.д. На вопрос «водка или шардоне» Клинтон уклончиво сообщила, что предпочтения зависят от того, сколько времени имеется в наличии. Автор статьи подмечает, что теперь у «госпожи полно времени», поэтому можно «опрокидывать одну стопку водки за другой».

В Киеве разборки за бизнес на миллиарды

В украинской столице началась ликвидация многочисленных нелегальных точек игорных заведений. При этом, как пишут «Вести-Украина» , нередко их «крышуют» представители правоохранительных органов . Борцы с игорным бизнесом говорят, что методов их ликвидации два — силовой и законный.

Годовой оборот средств игорных заведений в одном только Киеве составляет до $1 млрд; владелец одной точки с 30-50 автоматами получает порядка $100 тыс. При этом в МВД сетуют, что игорный бизнес прекрасно приспособился — маскируется под различные лотереи.

Самолеты России, оказавшиеся в распоряжении Пентагона

После распада СССР некоторые запасы оружия и техники унаследовали маленькие государства — бывшие советские республики. Так, к примеру, у Молдавии оказалось 34 истребителя МиГ-29, а также 8 вертолетов Ми-8. Побоявшись, что этот арсенал молдавские власти могут продать Ирану, США выкупили его, пишет Gli Occhi Della Guerra

За эту сделку в 1997 году Молдавия получила 40 млн долларов. Аналогичным образом США поступили с российскими истребителями Су-27, которые оказались на Украине — их Пентагон скупил в 2009 году. Здесь у американцев был скорее стратегический интерес, поскольку это оружие уже в те годы было по многим показателям лучше американских F-15.

Британская паралимпийская сборная попалась на мухлеже

Британская паралимпийская сборная оказалась в центре скандала. Как пишет BBC , на мошенничестве попались некоторые спортсмены, которые умышленно преувеличивали тяжесть своих заболеваний.

Ради спортивных достижений спортсмены сильно перебинтовывали себе руки, принимали ледяной душ и даже ампутировали себе конечности. Такое поведение было описано юристами МПК как «близкое к применению допинга». Издание при этом считает, что такое мошенничество стало появляться из-за несовершенной системы классификации спортсменов, когда их делят по группам на категории по тяжести заболевания.