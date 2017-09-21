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Тиллерсон рассказал об "очень ограниченных" контактах США и КНДР
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
США и Северная Корея имеют «очень ограниченные» контакты в Организации Объединенных Наций. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА «Новости».
"У нас есть очень и очень ограниченные контакты с их представителем в ООН. Поэтому мы еще должны понять, как будет вести себя человек, принимающий у них решения, или его окружение", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции.
Госсекретарь добавил, что «действительно не знает ответ на этот вопрос».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег от опасности скатиться к войне из-за конфликта с Северной Кореей.
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