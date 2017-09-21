"У нас есть очень и очень ограниченные контакты с их представителем в ООН. Поэтому мы еще должны понять, как будет вести себя человек, принимающий у них решения, или его окружение", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции.

Госсекретарь добавил, что «действительно не знает ответ на этот вопрос».