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Пенс приравнял Россию к радикальным террористам
В ходе своей речи Пенс в ООН перечислил основные, по его мнению, угрозы безопасности. В их числе политик назвал действия РФ, Иран и радикальный исламский терроризм.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс приравнял Российскую Федерацию к радикальным исламским террористам и Ирану. Такое сравнение американский политик озвучил во время заседания на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
В ходе своей речи Пенс перечислил основные, по его мнению, угрозы безопасности. В их числе вице-президент назвал действия Российской Федерации, Иран и радикальный исламский терроризм. Он добавил, что Россия якобы «ставит под угрозу суверенитет стран Восточной Европы».
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