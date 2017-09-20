Пенс приравнял Россию к радикальным террористам

В ходе своей речи Пенс ООН перечислил основные, по его мнению, угрозы безопасности. В их числе политик назвал действия РФ, Иран и радикальный исламский терроризм.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс приравнял Российскую Федерацию к радикальным исламским террористам и Ирану. Такое сравнение американский политик озвучил во время заседания на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В ходе своей речи Пенс перечислил основные, по его мнению, угрозы безопасности. В их числе вице-президент назвал действия Российской Федерации, Иран и радикальный исламский терроризм. Он добавил, что Россия якобы «ставит под угрозу суверенитет стран Восточной Европы».