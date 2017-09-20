Истребители британских ВВС вылетели для сопровождения военных российских самолетов

Британские истребители "Тайфун" были в среду подняты в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения военных российских самолетов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Королевских ВВС Великобритании.



"Самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте для контроля над двумя российскими военными самолетами по мере их приближения к зоне британских интересов, однако самолеты развернулись, и их перехват не был осуществлен", — заявил представитель британских ВВС.



Тип российских самолетов не называется.