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Захарченко посетил Кремль
Александр Захарченко посетил концерт Иосифа Кобзона в Государственном кремлёвском дворце. Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) прибыл в Москву, чтобы поздравить певца с 80-летием. Об этом сообщает портал LIFE.
«Самые искренние поздравления», — пожелал Захарченко Кобзону.
Иосиф Кобзон награждён орденом Героя ДНР. Певец неоднократно проводил концерты на территории непризнанной республики. Кобзон — уроженец города Часов Яр Донецкой области.
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