Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Захарченко посетил Кремль

Захарченко посетил Кремль
Фото:
Александр Захарченко посетил концерт Иосифа Кобзона в Государственном кремлёвском дворце. Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) прибыл в Москву, чтобы поздравить певца с 80-летием. Об этом сообщает портал LIFE.
«Самые искренние поздравления», — пожелал Захарченко Кобзону.
Иосиф Кобзон награждён орденом Героя ДНР. Певец неоднократно проводил концерты на территории непризнанной республики. Кобзон — уроженец города Часов Яр Донецкой области.
Еще 3 источника
В мире Главное Кино и музыка Музыка
Александр Захарченко Иосиф Кобзон
Оставить комментарий

Последние новости