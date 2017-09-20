Порошенко показал в ООН военные билеты «российских солдат»

Пётр Порошенко продемонстрировал военные билеты российских солдат, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины. Глава государства показал документы во время выступления в Совете безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН). Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко.



«Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков: РФ создает, ведет, контролирует и спонсирует террористические операции в Донбассе», — заявил Цеголко.





Порошенко призвал СБ ООН как можно быстрее разместить миротворческий военный контингент на востоке Украины. Это не первый раз, когда украинский президент демонстрирует общественности документы российских военнослужащих. Глава Украины показывал паспорта российских солдат в 2015 году на конференции по безопасности в Мюнхене, называя это «неопровержимым доказательством» участия российских войск в вооружённом конфликте в Донбассе. Однако в сентябре 2015 года генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер заявил, что комиссия не может подтвердить нахождение российской армии в зоне конфликта.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.