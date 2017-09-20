Меркель раскритиковала позицию Трампа по КНДР



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию США Дональда Трампа , заявившего о готовности полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и союзников.



«Я не поддерживаю такую угрозу. Мы считаем любого рода военное решение совершенно неподходящим и делаем ставку на дипломатические усилия», — сказала она в интервью Deutsche Welle

По мнению канцлера, правильным решением в данной ситуации является введение санкций.



Кроме того, Меркель подтвердил свою готовность работать над урегулированием северокорейского конфликта.



«Даже если это географически далеко от Германии, это конфликт, который затрагивает нас, поэтому я готов и министр иностранных дел готовы взять на себя ответственность здесь», — отметила она.

