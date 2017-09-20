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Меркель раскритиковала позицию Трампа по КНДР

Меркель раскритиковала позицию Трампа по КНДР
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию США Дональда Трампа, заявившего о готовности полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и союзников.
«Я не поддерживаю такую угрозу. Мы считаем любого рода военное решение совершенно неподходящим и делаем ставку на дипломатические усилия», — сказала она в интервью Deutsche Welle.
По мнению канцлера, правильным решением в данной ситуации является введение санкций.
Кроме того, Меркель подтвердил свою готовность работать над урегулированием северокорейского конфликта.
«Даже если это географически далеко от Германии, это конфликт, который затрагивает нас, поэтому я готов и министр иностранных дел готовы взять на себя ответственность здесь», — отметила она.
Ранее Трамп в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что США будут вынуждены уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона.
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