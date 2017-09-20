Главные события среды

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Песков ответил на претензии Грибаускайте
Президент Литвы Даля Грибаускайте будет иметь возможность поменять свою точку зрения относительно учений "Запад-2017" после получения информации от международных наблюдателей, которые убедились в соответствии учений заявленному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вскрылись обстоятельства ЧП на полигоне Лужский
Во вторник стали известны обстоятельства чрезвычайного происшествия, случившегося на полигоне Лужский в Ленинградской области. По предварительным данным, во время учений 16 сентября у боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР), едва не повлекший гибель людей.
Шрёдер рассказал о будущем Крыма
Крым никогда не выйдет из состава России. Об этом в интервью журналу Stern заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
Cтали известны подробности ДТП с генералом ВДВ Андреем Сердюковым, а также имена пострадавших, сообщает РЕН ТВ.
Разработан порядок призыва в армию РФ во время войны
В России готовится законопроект о призыве гражданского населения в армию во время войны. Соответствующий документ разработали в министерстве обороны. Он публикуется на портале проектов нормативных актов.
Пентагон рассекретил видео уничтожения Су-22
Инцидент произошел еще 18 июня этого года, в американском оборонном ведомстве тогда заявили, что сирийская авиация якобы угрожала силам вооруженной оппозиции. Пентагон показал кадры уничтожения самолета Су-22 ВВС Сирии в районе Табки американским истребителем F/A-18E Super Hornet.
Фриман обвинил «тоталитарную» Россию в объявлении войны США
Морган Фриман призвал провести расследование вмешательства России в президентскую кампанию в США. С таким заявлением американский актёр выступил в антироссийском ролике. Видео опубликовано на YouTube.
Шумахер покидает Швейцарию
В настоящий момент практически ничего не известно о степени серьёзности травм мозга, полученных известным гонщиком в результате падения во время катания на лыжах в конце 2013 года.
СМИ разоблачили «Битву экстрасенсов»
Эксперты и осведомленные источники раскрыли «Комсомольской правде» секреты популярных телепроектов, посвященных магии.
У Кейт Миддлтон диагностировали смертельное осложнение
Как сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail, герцогине диагностировали hyperemesis gravidarum (рвота беременных) в очень тяжелой форме. Несмотря на то, что многих женщим мучает токсикоз во время беременности, у Миддлтон этот процесс может происходить до 25 раз в стуки, из-за чего она не может ни есть, ни пить.
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