Главные события среды

Песков ответил на претензии Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте будет иметь возможность поменять свою точку зрения относительно учений "Запад-2017" после получения информации от международных наблюдателей, которые убедились в соответствии учений заявленному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вскрылись обстоятельства ЧП на полигоне Лужский

Во вторник стали известны обстоятельства чрезвычайного происшествия, случившегося на полигоне Лужский в Ленинградской области. По предварительным данным, во время учений 16 сентября у боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР), едва не повлекший гибель людей.

Шрёдер рассказал о будущем Крыма

Крым никогда не выйдет из состава России. Об этом в интервью журналу Stern заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым

Cтали известны подробности ДТП с генералом ВДВ Андреем Сердюковым, а также имена пострадавших, сообщает РЕН ТВ

Разработан порядок призыва в армию РФ во время войны

В России готовится законопроект о призыве гражданского населения в армию во время войны. Соответствующий документ разработали в министерстве обороны . Он публикуется на портале проектов нормативных актов.

Пентагон рассекретил видео уничтожения Су-22

Инцидент произошел еще 18 июня этого года, в американском оборонном ведомстве тогда заявили, что сирийская авиация якобы угрожала силам вооруженной оппозиции. Пентагон показал кадры уничтожения самолета Су-22 ВВС Сирии в районе Табки американским истребителем F/A-18E Super Hornet.

Фриман обвинил «тоталитарную» Россию в объявлении войны США

Морган Фриман призвал провести расследование вмешательства России в президентскую кампанию в США. С таким заявлением американский актёр выступил в антироссийском ролике. Видео опубликовано на YouTube.

Шумахер покидает Швейцарию

В настоящий момент практически ничего не известно о степени серьёзности травм мозга, полученных известным гонщиком в результате падения во время катания на лыжах в конце 2013 года.

СМИ разоблачили «Битву экстрасенсов»

Эксперты и осведомленные источники раскрыли « Комсомольской правде » секреты популярных телепроектов, посвященных магии.

У Кейт Миддлтон диагностировали смертельное осложнение