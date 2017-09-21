Командование войск США получило жесткое предупреждение от Минобороны РФ

Любые попытки обстрелов из тех районов Сирии, где находятся боевики оппозиции будут подавляться всеми средствами поражения. Об этом несколько минут назад сообщили в нашем оборонном ведомстве. Дело в том, что сирийские войска были дважды обстреляны из районов, где расположились боевики оппозиции и представили армии США.

Накануне наши военные сорвали наступление боевиков на зону деэскалации в Идлибе и вырвались из окружения. Как рассказали в российском Минобороны, отряд военной полиции — всего в 29 человек — на сутки попал в окружение. При этом против наших солдат боевики бросили почти две тысячи человек. Нападение, судя по всему, было хорошо спланировано.

Чтобы отразить масштабную атаку, российские и сирийские военные создали отряд деблокирования и в течение суток сумели отбросить боевиков на исходные позиции. По террористам нанесли сотни ударов с воздуха, уничтожили около тысячи боевиков, 11 танков, десятки машин и складов с оружием.

Сирийская армия продолжает контрнаступление, а как сообщили в Минобороны, все участники этой операции уже представлены к наградам. Также несколько минут назад в российском Минобороны сообщили, что освободить Дэйр-эз-Зор удастся в ближайшую неделю.