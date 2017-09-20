Ложь Киева: американский журналист нашел позиции ВСУ во время крушения MH17 в 30 километрах от Грабово

В июле 2014 года в селе Зарощенское в 30 километрах от места крушения Boeing MH17 находились позиции ВСУ. К такому выводу пришел американский журналист Патрик Ланкастер , который пообщался с местными жителями.

Американский журналист Патрик Ланкастер, работающий в Донбассе, побывал в селе Зарощенском Шахтерского района нынешней ДНР. Там он пообщался с местными жителями, которые рассказали ему, что в июле 2014 года недалеко от населенного пункта находились позиции украинской армии.

«Украинские позиции были от нас в двух километрах. Оттуда они стреляли по Шахтерску. Там еще видны брустверы, плиты на развилке. Семнадцатого июля 2014 года они стояли там и после этого еще недели полторы стояли. А после Иловайского котла их уже выдавили», — рассказал местный житель Евгений, отвечая на вопросы Ланкастера.

Корреспондент побывал в том месте, которое ему указали местные жители, и действительно нашел овраг, в котором находилась военная техника. На позиции сохранились насыпи, свидетельствующие о том, что здесь была оборудована защищенная боевая позиция. Ланкастер даже нашел в овраге крупнокалиберные гильзы. Однако какая именно техника дислоцировалась в этом районе, точно не известно.

Расследование Ланкастера, если слова местных жителей правдивы, указывает на ложь киевских властей: ведь согласно официальным сообщениям СНБО Украины 17 июля 2014 года этот район находился под контролем ополченцев ДНР. В Сети сохранилась карта так называемой АТО, датированная этим числом, согласно которой и Шахтерск, и расположенные рядом Грабово и Зарощенское находятся якобы в глубоком тылу ДНР.

Зарощенское, которое посетил Ланкастер, расположено всего в 30 км по прямой от села Грабово, где рухнул Boeing MH17.

В 2016 году специалисты российского концерна «Алмаз-Антей» пришли к выводу, что ракета была выпущена из ЗРК «Бук-М1» как раз с направления села Зарощенского, где находились силы ВСУ. «Алмаз-Антей» назвал и тип ракеты: 9М38 — такие боеприпасы не выпускаются с 1999 года и стоят на вооружении ВСУ.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.