Закон о реинтеграции Донбасса позволит Порошенко вводить военное положение по всей стране - СМИ

Законопроект позволит украинским властям вводить военное положение не только в зоне так называемой АТО, но и на всей территории Украины.

Закон о «реинтеграции Донбасса» дает президенту Украины Петру Порошенко право вводить военное положение не только на территории ДНР и ЛНР, но и на Украине, сообщает «РБК-Украина»

«Статью, регламентирующую порядок введения военного положения, предлагается дополнить параграфом, нормы которого дают президенту право вводить военное положение и на других территориях Украины, а не только в зоне АТО», — говорится в сообщении.

Согласно документу в случае введения Киевом военного положения для захвата Донецкой народной республики и Луганской народной республики полномочия действия всех местных органов власти прекращаются, а также вводится военная администрация.