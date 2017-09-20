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Закон о реинтеграции Донбасса позволит Порошенко вводить военное положение по всей стране - СМИ
Законопроект позволит украинским властям вводить военное положение не только в зоне так называемой АТО, но и на всей территории Украины.
Закон о «реинтеграции Донбасса» дает президенту Украины Петру Порошенко право вводить военное положение не только на территории ДНР и ЛНР, но и на Украине, сообщает «РБК-Украина».
«Статью, регламентирующую порядок введения военного положения, предлагается дополнить параграфом, нормы которого дают президенту право вводить военное положение и на других территориях Украины, а не только в зоне АТО», — говорится в сообщении.
Согласно документу в случае введения Киевом военного положения для захвата Донецкой народной республики и Луганской народной республики полномочия действия всех местных органов власти прекращаются, а также вводится военная администрация.
Руководить территориями, где введено военное положение, будет совместный оперативный штаб Вооруженных сил Украины под командованием Генштаба ВСУ.
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