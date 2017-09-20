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Активисты прорвались в мэрию Одессы и публикуют селфи из здания
Городской голова Геннадий Труханов вместе с депутатами горсовета сбежал из здания мэрии. Часть протестующих перед горсоветом Одессы прорвалась в здание, сообщает местное издание Думская. Вместе с ними удалось пройти и журналистам, которых правоохранители также не пускали в мэрию.
В тоже время в сессии был объявлен бессрочный перерыв из-за беспорядков, и из здания сбежали депутаты вместе с главой города Геннадием Трухановым, к которому активисты имеют множество претензий.
Сам Труханов заявил, что располагает видеодоказательствами того, что в Одессу на автобусах свозили радикалов. Протестанты выкладывали селфи из здания с требованиями отставки городского руководства, а также с призывом к президенту Украины Петру Порошенко вмешаться в ситуацию. По данным издания, на данный момент активисты покинули горсовет.
Они заявили, что на днях в Одессу приедет президент и они будут требовать у Порошенко лично отставки Труханова и роспуска горсовета. Ранее сообщалось, что одесситы призывают власти к ответу за халатность, которая, в частности, привела к гибели детей в лагере Виктория.
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