Обзор зарубежных СМИ: новый тревожный бум в России

Украинцы вновь массово хлынули в Россию

Украинские граждане стали гораздо чаще ездить в Россию. Как пишут «Вести-Украина» , в первом полугодии границу пересекли более 2,6 млн человек, что примерно на 55% больше, чем годом ранее. При этом у многих граждан меняется цель визита.

Так, теперь это не только поездки к родственникам и на заработки, но и командировки, учебные поездки. Также люди стали активнее ездить на экскурсионные туры в российские города и на концерты любимых исполнителей. Высокая заполняемость фиксируется и в поездах Киев-Москва, и в самолетах, которые следуют в Россию с пересадкой в Минске.

В России тревожный бум «православных талибов»

В России набирает популярность движение, примыкающее к ультраправославным течениям. Его название «Христианское государство» является своеобразным ответом «Исламскому государству» (запрещенная в России группировка) и исламу в целом, пишет Le Figaro

Организация в очередной раз привлекла к себе внимание после того, как ее лидер Александр Калинин засыпал угрозами российские кинотеатры в связи с выходом фильма «Матильда». По его мнению, кинолента оскорбляет память последнего российского императора, в результате чего под удар попадает весь русский народ. Помимо «Христианского государства» свою деятельность ведет еще одна организация — «Царский крест». Именно ее представители изначально оповестили чиновников об «опасности» фильма.

Джон Керри о КНДР: «Китай должен сделать больше»

США будут и дальше настаивать на прекращении ядерной программы КНДР, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри. В интервью EuroNews он сообщил, что поддерживает президента США Дональда Трампа в вопросе направления дополнительных запросов в Китай по северокорейскому вопросу, потому что «Китай может сделать больше».

Политик отметил, что санкций, наложенных США на КНДР недостаточно, и «Китай знает об этом». Россия, в свою очередь, должна помочь Китаю осознать важность этого шага. «Ключ в том, чтобы ни Россия, ни Китай не наложили вето на решения Совбеза ООН в этом вопросе», — заявил Керри. Он при этом выразил мнение, что Соединенные Штаты должны продолжать играть ключевую роль в мире, руководить такими вопросами, как изменение климата, сдерживание ядерного вооружения и другие мирные инициативы.

Отсутствие Путина на Генассамблее ООН — облегчение для Трампа

Каждый год мир пристально следит за тем, как лидеры государств съезжаются в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, однако в этом году будет меньше звезд, чем обычно, пишет BUZZFEED . К примеру, в Нью-Йорке не будет российского президента Владимира Путина.

Издание пишет, отсутствие на мероприятии Владимира Путина — главная радость для Трампа. Как заметил Ричард Гоуэн, эксперт ООН из Колумбийского университета, если бы Путин присутствовал, единственным рассказом обо всем мероприятии были бы репортажи, как они с Трампом провели двусторонние переговоры, как это было на G20.

Как американские знаменитости невольно стали рекламными лицами российских товаров и услуг

Голливудские звезды первой величины, сами того не зная, стали рекламными лицами магазинов, шашлычных, таблеток для эрекции и прочих товаров и услуг в России и других странах Восточной Европы. Об этом пишет Blick am Abend