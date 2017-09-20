У здания горсовета Одессы вновь начались беспорядки



Беспорядки начались возле здания городского совета Одессы, где проходит митинг с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова после пожара в детском лагере «Виктория». Об этом сообщает местное издание «Думская».

Отмечается, что в акции протеста участвуют порядка 500 человек. Между митингующими и полицейскими произошла массовая драка, полицейские применили слезоточивый газ.



По данным издания, несколько активистов были задержаны. Также сообщается, что несколько человек получили ранения.



Депутаты были вынуждены прервать заседание.



16 сентября родители детей, отдыхавших в лагере «Виктория», попытались взять здание горсовета Одессы штурмом.



В ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе произошёл пожар. В результате инцидента погибли три ребёнка. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, директора лагеря арестовали.