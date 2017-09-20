Удар беспилотника прервал публичную казнь ИГИЛ

Террористы не успевают завершить свое мероприятие из-за удара британского беспилотника Reaper, вооруженного ракетой Hellfire.

Воздушный удар беспилотного летательного аппарата Королевских военно-воздушных сил Великобритании прервал публичную казнь, которую проводили боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ . Об этом сообщает The Telegraph, видео с моментом удара публикует британское министерство обороны.

На записи показаны двое пленников в наручниках, которых готовят к казни боевики ИГИЛ. Там же можно наблюдать группу зрителей, которые собрались для просмотра экзекуции. Однако террористы не успевают завершить свое мероприятие из-за удара британского беспилотника Reaper, вооруженного ракетой Hellfire.

По данным издания, запечатленные на видео события произошли в сирийской провинции Абу-Камаль на границе с Ираком. Миссия британских ВВС контролировалась из центра комбинированных воздушных операций на авиабазе Аль-Удэйд, расположенной в Катаре.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка.