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Удар беспилотника прервал публичную казнь ИГИЛ
Террористы не успевают завершить свое мероприятие из-за удара британского беспилотника Reaper, вооруженного ракетой Hellfire.
Воздушный удар беспилотного летательного аппарата Королевских военно-воздушных сил Великобритании прервал публичную казнь, которую проводили боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщает The Telegraph, видео с моментом удара публикует британское министерство обороны.
На записи показаны двое пленников в наручниках, которых готовят к казни боевики ИГИЛ. Там же можно наблюдать группу зрителей, которые собрались для просмотра экзекуции. Однако террористы не успевают завершить свое мероприятие из-за удара британского беспилотника Reaper, вооруженного ракетой Hellfire.
По данным издания, запечатленные на видео события произошли в сирийской провинции Абу-Камаль на границе с Ираком. Миссия британских ВВС контролировалась из центра комбинированных воздушных операций на авиабазе Аль-Удэйд, расположенной в Катаре.
*Запрещенная в РФ террористическая группировка.
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