Зачем украинцы массово едут в Россию

В первом полугодии 2017-го Россию посетили 2,67 миллиона украинцев, что на 56,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает украинское издание «Вести».



Если такая тенденция сохранится, то за год РФ посетят более пяти миллионов украинцев. Издание отмечает, что жители страны продолжают ездить в Россию, несмотря на «политические лозунги». В 2013 году, до обострения отношений, границу пересекли 6,2 миллиона граждан Украины.





Из данных сайта электронных билетов «Укрзализныци» следует, что на 20 сентября в поезде номер 24 Киев — Москва оставалось только девять свободных мест. В авиакомпании «Белавиа», выполняющей рейсы Киев — Минск и Минск — Москва, «Вестям» заявили, что заполняемость у них составляет около 90 процентов.

По данным издания, основной пассажиропоток составляют сотрудники крупных компаний. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, международные корпорации объединяют свои офисы и главные представительства, которые работают на постсоветское пространство, и переносят их в Россию. «Туда и ездят украинцы, которые работают в этих компаниях у нас: на совещания, например», — сказала она.





В частности, в Москве находятся главные офисы компаний Googlе, Nike, Adidas. Один из сотрудников Adidas рассказал «Вестям», что после закрытия офиса компании в Киеве им приходится раз в несколько месяцев летать в Москву на совещания.





Политолог Андрей Золотарев считает, что количество украинцев, которые ездят в Россию, со временем вернется к показателю 2012–2013 годов. «Патриотические лозунги и пиар не могут заменить технологии, инвестиции. <…> Да, в период военного обострения в Донбассе украинцы опасались ездить в РФ. Но верх берут экономические законы, ведь кушать хочется всем. Украинцы ищут, где можно заработать», — пояснил он.