Пентагон рассекретил видео уничтожения сирийского Су-22 американским истребителем

Инцидент произошел еще 18 июня этого года, в американском оборонном ведомстве тогда заявили, что сирийская авиация якобы угрожала силам вооруженной оппозиции. Пентагон показал кадры уничтожения самолета Су-22 ВВС Сирии в районе Табки американским истребителем F/A-18E Super Hornet. Видео опубликовал редактор журнала Воздушные силы Брайан Эверстин, который входит в пул министерства обороны США. Инцидент произошел еще 18 июня этого года.

Сирийский пилот тогда успел катапультироваться, но пропал без вести. Предполагалось, что он попал в плен к одной из группировок, которую поддерживают в Вашингтоне. При этом в американском оборонном ведомстве заявили, что сирийская авиация якобы угрожала силам вооруженной оппозиции. Также американцы рассекретили видео от 20 июня, когда их истребителями был сбит иранский разведывательно-ударный БПЛА Shahed-129 в районе Эт-Танфа.