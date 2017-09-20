ВСУ ради развлечения обстреливают машины скорой помощи в Донбассе

Поскольку украинские военные намеренно открывают огонь по скорым и машинам спасателей, представителям экстренных служб приходится импровизировать. Карету скорой помощи, выехавшую на вызов в Перовский район Донецка обстреляли бойцы украинской армии. Об этом сообщает Русская весна. Как рассказал фельдшер скорой Виктор Федорович, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 сентября. Спецтранспорт, подчеркнул он, только въезжал в нужный населенный пункт, как раздался тупой взрыв.

Факт обстрела подтвердили и местные жители, которые рассказали, что незадолго до приезда врачей упала мина. "Мы забираем этого больного и идет втупую обстрел минами скорой помощи. То есть, мы едем впереди и падают мины", — рассказал он.

Врачи пояснили, что это не единичный случай. ВСУ обстреливают врачей практически каждый день. "Утро, день, вечер, обстрелы начинаются внезапно, их невозможно предугадать", — добавил фельдшер. Однако, перед врачами никогда не стоит дилемма — ехать или нет по вызову. Даже под обстрелами они всегда выполняют свои профессиональные обязанности. Хотя и существует негласное правило — дождаться паузы. Поскольку украинские военные намеренно открывают огонь по скорым и машинам спасателей, представителям экстренных служб приходится импровизировать.

В частности, медики, порой оставляют машину в укромном месте, снимают белые халаты и идут к больному в обычной гражданской одежде.