Украинский банк поставил клиентов на колени

Дело в том, что банкоматы так низко расположены, что для сянтия наличных, нужно либо встать на колени, либо сесть на корточки, иначе к нему не подобраться. Самое интересное, что люди даже в очереди стоят на коленях. Соответствующие снимки опубликовал популярный киевский блогер Krus в своем Twitter.



Комментаторы буквально взорвались от возмущения и сарказма. Шутки в сторону руковосдства отделения и банка перемахнули за несколько десятков.



«Ты пришел получить от меня деньги, но ты не придаешь мне достаточно уважения», — написал один из комментаторов.



«А они умеют поставить людей на колени», — пошутил другой.



«Это банкоматы для колясочников? А когда для лежачих сделаю?», — пожаловался третий.



Ранее «360» рассказывал об украинских радикалах, которые залили российские банкоматы монтажной пеной.