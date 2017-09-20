Партия Михаила Саакашвили пригрозила «смести олигархическое правление» в Грузии

Параллельно с «походом на Киев» Михаил Саакашвили активизировал в Грузии деятельность своей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Причем в обоих случаях главной темой избрана «борьба против олигархического правления».



Вчера в Тбилиси оппозиционеры устроили шумную акцию против миллиардера Бидзины Иванишвили , основателя правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Манифестация прошла у центрального офиса банка Cartu. «Здесь никогда больше не будет спокойствия», — заявил у входа в здание председатель политсовета ЕНД Никанор Мелия. По его словам, через этот банк «российский олигарх» Бидзина Иванишвили «отмывает грязные деньги, полученные путем незаконной торговли оружием».



Господин Мелия и другие лидеры ЕНД пообещали вплоть до муниципальных выборов 21 октября регулярно проводить манифестации у банка Cartu. Бывший министр обороны и экс-министр внутренних дел Георгий Барамидзе заметил, что после прихода к власти партии ГМ чистая прибыль Cartu выросла на 1700%. «Это форменный грабеж народа!» — воскликнул на митинге кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили

Члены его «группы поддержки» попытались прикрепить к дверям банка баннер с надписью «Пока вы трудитесь, они обогащаются!». Но тут вмешались охрана банка и подоспевшая полиция. В ходе начавшейся стычки с участием примерно ста человек увечья получили несколько оппозиционеров. Столкновение с полицией и охраной лишь раззадорило демонстрантов. Никанор Мелия, например, пообещал «поднять волну, которая в ближайшее время сметет олигархическое правление в Грузии».

