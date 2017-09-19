Огненный росчерк на темном небе: опубликованы кадры работы комплекса «Бал» под Калининградом

На видео запечатлен момент запуска ракеты на фоне темного неба.

Комплексы «Бал» снабжены противокорабельными ракетами, предназначенными для береговой защиты и поражения судов противника.

Комплекс береговой защиты «Бал» провел стрельбы на учениях в Калининградской области. Эффектное видео с кадрами работы комплекса опубликовал корреспондент «Звезды» Максим Румянцев

На видео запечатлен момент запуска ракеты на фоне темного неба. Комплексы «Бал» снабжены противокорабельными ракетами, предназначенными для береговой защиты и поражения судов противника водоизмещением до пяти тысяч тонн.

Экипаж комплекса атаковал морскую позиционную цель. Перед атакой военнослужащие совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернули пусковые установки «Бала».

Пуск прошел в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Они стартовала 14 сентября. В маневрах принимают участие 12,7 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, а также 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий и реактивных систем. Завершатся учения 20 сентября.