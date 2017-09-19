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Грибаускайте обвинила Россию в "отрабатывании" нападения на Запад
Россия готовит нападение на западные страны во время учений «Запад-2017». С таким заявлением выступила президент Литвы Даля Грибаускайте. Слова главы государства передаёт ТАСС.
«На границе стран Балтии и Польши около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях «Запад-2017». Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — заявила Грибаускайте.
Своё заявление Грибаускайте сделала во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций (ООН). Политик назвала манёвры «частью информационной войны». По её словам, Москва распространяет «неопределённость и страх».
Грибауйскайте добавила, что Кремль вмешивается во внутренние дела других государств с помощью кибератак, распространения лживой информации и пропаганды. Делегация России вышла из зала Генассамблеи ООН перед выступлением Грибаускайте.
Учения «Запад-2017» проводятся на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября. В манёврах принимают участие порядка 12 тысяч военнослужащих. На Западе неоднократно заявляли, что под видом учений Кремль готовит наступательную операцию на страны Балтии и Украину. В Киеве на случай атаки привели армию в боевую готовность. В Москве и Минске все обвинения отвергают и заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер.
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