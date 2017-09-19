Россия готовит нападение на западные страны во время учений «Запад-2017». С таким заявлением выступила президент Литвы Даля Грибаускайте. Слова главы государства передаёт ТАСС.



«На границе стран Балтии и Польши около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях «Запад-2017». Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — заявила Грибаускайте.



Своё заявление Грибаускайте сделала во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций (ООН). Политик назвала манёвры «частью информационной войны». По её словам, Москва распространяет «неопределённость и страх».



Грибауйскайте добавила, что Кремль вмешивается во внутренние дела других государств с помощью кибератак, распространения лживой информации и пропаганды. Делегация России вышла из зала Генассамблеи ООН перед выступлением Грибаускайте.