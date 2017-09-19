Россия и Казахстан завершили крупнейший проект по ядерному разоружению

На полях 61-й конференции МАГАТЭ был подписан протокол по завершению проекта ядерного разоружения.

Россия и Казахстан на полях 61-й конференции МАГАТЭ подписали протокол по завершению проекта ядерного разоружения, сообщает «Интерфакс»

Свои подписи под документами поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. В частности был подписан протокол к между правительствами двух стран о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года.

«Этим документом оформляется успешное завершение реализации крупнейшего в истории человечества разоруженческого проекта. В результате около 500 тонн оружейного урана, извлеченного из ядерных боеприпасов, размещенных в свое время на территории России и Казахстана, были переведены из оружейного в гражданское качество», — говорится в сообщении «Росатома».

Также был подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в атомной сфере.