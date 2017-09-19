Макрон заявил о пересечении КНДР красной черты

Северная Корея перешла красную черту в военной эскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН

«Пхеньян перешёл красную черту в военной эскалации. Эта угроза всех нас затрагивает», — сказал он.

По его словам, КНДР не подаёт никаких признаков заинтересованности в ведении переговоров, и ответственность всех партнёров состоит в том, чтобы вернуть её за стол переговоров о политическом решении кризиса.

«Мы должны усилить нашу политику санкций. Это предполагает, что Китай и Россия будут проводить проактивную политику», — сказал французский лидер.

Макрон также подчеркнул, что отрицательно относится к любой военной операции на Корейском полуострове.